Nach der brutalen Attacke auf einen Streitschlichter: Welche Lehren sind zu ziehen?

Der tätliche Angriff auf Dieter Lehmann in Ulm hat für Entsetzen gesorgt. Der Fall wirft die Frage auf, wie sich Zivilcourage im Alltag verwirklichen lässt.

Zivilcourage, das hat etwas mit Mut zu tun, und viele Menschen sind nicht sehr mutig. Wenn einer Zivilcourage zeigt, kann es für ihn aber auch einmal heftige Folgen haben, wie im Fall von Dieter Lehmann. Er wurde schwer verletzt, weil er einen Streit schlichten wollte. Der Vorsitzende des Generationentreffs Ulm berichtete nun in einer Veranstaltung aus der Reihe "Stärkung der Zivilcourage" im Haus der Begegnung, wie es zu diesem Vorfall gekommen war, der in der Stadt für Entsetzen gesorgt hatte.

Ein Betrunkener stört beim Basketball in Ulm – und schlägt dann zu

Dieter Lehmann berichtete, wie er im August vergangenen Jahres mit seinem zehnjährigen Enkel Luc und seinem Labrador-Hund auf dem Basketball-Platz des Scholl-Gymnasiums am alten Ulmer Theater war. Luc wollte dort mit ihm und jungen Leuten spielen, die dort immer sind. "Ich war nicht so gefragt", erzählte Rentner Lehmann, der einen Basketball, den "Stein des Anstoßes" mitgebracht hatte. "Da sah ich einen Mann und ein paar andere im Schlepptau. Er hatte offensichtlich Alkohol getrunken und hat das Basketballspiel mächtig gestört. Ich bin zweimal zu ihm gegangen und habe auf ihn eingeredet. Beim zweiten Mal dachte ich, er wird tätlich. Kurz darauf bin ich noch einmal mit dem Labrador zu ihm, und dann hatte ich einen Filmriss, bis ich im Krankenhaus war."

Der Vorsitzende des Generationentreffs Dieter Lehmann (rechts) berichtete aus eigener Erfahrung, bei dem er schwer verletzt wurde. Links Tobias Gaida, der Zeuge des Vorfalls war und der half. Foto: Stefan Kuemmritz

Tobias Gaida war Zeuge des Vorfalls und sagte in der Veranstaltung: "Ich sah den Mann, der immer aufdringlicher wurde. Schließlich hat er Herrn Lehmann, der ihn beruhigen wollte, mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Herr Lehmann kippte nach hinten um und schlug mit dem Kopf auf den Teerboden. Wir haben die Polizei und den Notarzt verständigt." Bis die eintrafen, hatten Gaida und die Basketballer Lehmann in die Seitenlage gebracht, den Angreifer überwältigt und ihn am Boden festgehalten. Wie Dieter Lehmann berichtete, hatte er selbst einen Schädeldachbruch, massive Blutungen im Gehirn und Gedächtnisverlust erlitten. Dank Tobias Gaida und anderen konnte der Faustschläger nicht entkommen. Sie zeigten ebenfalls Zivilcourage.

Brutale Attacke sollte niemanden hindern, Zivilcourage zu zeigen

Dieser tragische Fall soll andere Menschen nicht daran hindern, Zivilcourage zu beweisen. Jochen Rothenbacher, Leiter des Referats Prävention im Ulmer Polizeipräsidium, lobte Tobias Gaida: "Sein Tun war vorbildlich." Er fügte an: "Wir stellen fest, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit, vermehrt Individualismus und fehlendes Interesse am Mitmenschen." Rothenbacher erläuterte, wie man bei derartigen Vorkommnissen eingreifen kann: "In erster Linie soll man Hilfe leisten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Auf jeden Fall sollte die Polizei verständigt werden, und man kann Hilfe bei anderen Menschen holen. Man muss das Opfer schützen, von einem fliehenden Täter dessen Merkmale behalten oder aufschreiben und später als Zeuge zur Verfügung stehen."

Angelehnt an den Fall von Dieter Lehmann erläuterte Oberstaatsanwalt Christoph Lehr, was man tun darf, um zu helfen: "In gewissen Situationen muss man sogar helfen, wenn Hilfe zumutbar ist. Sonst macht man sich strafbar. Sonst aber schützt einen das Gesetz, wenn man eingreift. Jeder hat das Recht, einen Täter festzunehmen. Er darf ihn auch mit Gewalt festhalten und wird auch geschützt, wenn sich der Täter dabei verletzt." Strafrechtlich ist der Fall von Dieter Lehmann noch nicht abgeschlossen, er wird noch verhandelt. Laut Lehr drohen bei einem Schuldspruch bis zu zehn Jahre Haft. Lehmanns Anwältin Gabriele Schmidt brachte ins Spiel, dass es einem Opfer nicht auf Schmerzensgeld ankomme: "Das Opfer ist traumatisiert, will eine Aufarbeitung des Geschehens, will Genugtuung. Er will eine Entschuldigung hören und echte Reue sehen."

Angriff am Scholl-Gymnasium in Ulm: Was Zivilcourage mit Freiheit zu tun hat

Streetworkerin Daniela Beck erklärte, wie speziell jüngere Leute zu aggressivem Verhalten kommen: "Viele leben zu Hause in beengten Verhältnissen, und der ganze Tag dreht sich bei ihnen um Drogen. Diese Menschen brauchen den öffentlichen Raum, um sich zeigen zu können. Sie wollen gesehen werden, ihre Grenzen austesten und sie brauchen Wertschätzung." Oft schlagen sie dabei den radikalen Weg ein. Was zum Freiheitsentzug führen kann. Insofern passt der Spruch des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt, der im Saal groß zu lesen war: "Wo Zivilcourage keine Heimat hat, reicht die Freiheit nicht weit."