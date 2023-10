Nach einwöchigem Stopp: Ulm kann wieder Flüchtlinge aufnehmen

Eine Woche lang hat die Stadt Ulm sich geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Grund: fehlende Plätze. Ab Montag soll der Stopp enden. Die Lage in anderen Kommunen spannt sich dagegen immer weiter an.

Die Stadt Ulm will nach einem einwöchigen Stopp ab Montag wieder vom Land zugewiesene Flüchtlinge aufnehmen. Von kommender Woche an stünden neue Plätze zur Verfügung, erklärte eine Sprecherin der Stadt am Freitag. "Die Aussetzung war allein dem Faktum geschuldet, dass es bei uns keine freien Plätze in den städtischen Notunterkünften mehr gab." Die Menschen sollen ab Montag in dem Gebäude einer ehemaligen Technischen Hochschule im Ulmer Stadtteil Böfingen untergebracht werden.

Geflüchtete: In Ulm war kein Platz mehr frei

Die Stadt hatte am vergangenen Montag mitgeteilt, dass sie mindestens eine Woche lang keine Flüchtlinge aufnehmen könne. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) hatte erklärt, dass die Belastungsgrenze überschritten sei. Laut Stadt haben mehr als 2.700 Menschen Zuflucht in Ulm gefunden. Knapp 1200 von ihnen leben demnach in Gemeinschaftsunterkünften und in Messehallen. Ulm habe bisher mehr Flüchtlinge aufgenommen, als die Stadt müsste, hatte eine Sprecherin gesagt. (dpa)