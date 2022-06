Nach Messerangriff im Ulmer Münster: Was tun, wenn ich einen Angriff sehe?

Für Sdft-Schulleiter Michael Gräßler war es wichtig zu betonen, dass man sich nie in eine körperliche Auseinandersetzung einmischen dürfe, wenn der Selbstschutz nicht gewährleistet sei: "Grundsätzlich geht es darum Zivilcourage zu zeigen. Doch muss man wissen, was man selber kann. Wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, darf und kann ich mich auch nicht in eine gefährliche Situation wagen." Denn es sei von großer Bedeutung, dass man versuche zu deeskalieren und auf jeden Fall erst einmal die Polizei zu rufen, wenn man in eine Situation gerate, in der ein anderer Mensch Opfer von Gewalt werde.