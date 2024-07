Nach schwerem Unfall geflüchtet: Neue Erkenntnisse zum Verursacher-Auto

Bei einem Unfall vor zwei Wochen in der Ulmer Innenstadt ist eine 33-jährige Radfahrerin schwer am Kopf verletzt worden. Ein Auto hatte sie an einer Ampel in der Neuen Straße gerammt. Der Fahrer ist laut Polizei danach geflüchtet. Vom Fahrzeug war zunächst nur wenig bekannt. Es soll ein dunkler Pkw, vermutlich Kleinwagen, gewesen sein. Inzwischen liegen den Ermittlern neue Erkenntnisse vor.

Die Frau stand am Dienstagabend, 2. Juli, gegen 22.15 Uhr an einer Ampel gegenüber des Polizeipräsidiums Ulm in der Neuen Mitte. Sie war demnach stadtauswärts in Richtung Zinglerstraße / Hauptbahnhof unterwegs. Der dunkle Pkw soll ihr hinten aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam hinter der Verkehrsinsel samt Fahrrad auf der Straße zum Liegen. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm hatte sie wohl nicht getragen, teilte die Polizei mit.

Offenbar hatte der Fahrer des dunklen Pkw nach dem Zusammenstoß noch kurz angehalten. Ohne sich aber um die Verletzte zu kümmern, soll das Wagen stadtauswärts davongerast sein. Das Fahrzeug müsste laut den Unfallermittlern im Frontbereich beschädigt sein. Durch die am Unfallort gesicherten Spuren haben sich zwischenzeitlich neue Erkenntnisse ergeben: Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich wohl um eine Mercedes A-Klasse mit blauer Metallic-Lackierung handeln.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise von Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, das beschädigte Fahrzeug kennt oder weitere Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsdienst Laupheim unter der Telefonnummer 07392/9630-320 zu melden. (AZ/krom)