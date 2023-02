Ulm

09:08 Uhr

Nach Shitstorm im Netz: Uniklinik bricht Sammelaktion für Erdbebenopfer ab

Plus Abgelaufenes Material fürs Erdbebengebiet? Die Uniklinik Ulm hat auf den Shitstorm wegen des Spendenaufrufs ein zweites Statement abgegeben. Die Entschuldigung aber geht nach hinten los.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es sei ein "Skandal", eine "Katastrophe": Ein internes Schreiben des Universitätsklinikums Ulm hat im Internet einen Shitstorm gegen die Klinik ausgelöst. Um den vom Erdbeben betroffenen Regionen in der Türkei und Syrien zu helfen, sollte "abgelaufenes Material" gesammelt werden. Das aber kam vor allem bei vielen türkischen Menschen überhaupt nicht gut an. Nach einer ersten Stellungnahme am Mittwoch ebbte die Welle der Entrüstung aber nicht ab. Am Freitag folgte ein weiteres Statement - die Sammelaktion wurde abgebrochen. Doch im Netz kehrt kein Frieden ein - im Gegenteil.

