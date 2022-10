Nach Streit: Betrunkener wird in Ulm bewußtlos geschlagen

Nach einem Streit in einer Gaststätte eskaliert die Auseinandersetzung auf der Straße. Ein 20-Jähriger erleidet schwere Verletzungen.

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Innenstadt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde dabei ein 20-jähriger Mann derart malträtiert, dass er ohne Bewusstsein am Boden liegen blieb.

Der Schläger kann unerkannt fliehen

Der Mann war gegen 2 Uhr in einem Lokal am Lautenberg mit anderen in Streit geraten. Daraufhin wurde ihm Hausverbot erteilt. Der Streit eskalierte dann offensichtlich im Bereich der Blaubrücke. Passanten bemerkten den 20-Jährigen am Boden liegend und beobachteten einen bislang unbekannter Täter. Der hatte ihn dort mit den Füßen ins Gesicht getreten.

Noch vor Eintreffen der Polizei gelang dem Schläger die Flucht in Richtung Hirschstraße. Weder der inzwischen wieder zu sich gekommene alkoholisierte Geschädigte noch Zeugen konnten Angaben zum Flüchtenden machen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch