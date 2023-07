Nach Streit: Kind stürzt im Treppenhaus mehrere Meter in die Tiefe

Mehrere Kinder waren in Streit geraten. Zwei rannten die Treppen hinunter, ein Fünfjähriger stürzte mehrere Meter tief und musste verletzt ins Krankenhaus.

In der Ulmer Michelsbergstraße ist am Samstagnachmittag ein Kind bei einem Sturz im Treppenhaus verletzt worden. Es flog nach Angaben der Polizei mehrere Meter in die Tiefe.

Der Sturz habe sich gegen 16.45 Uhr ereignet, heißt es im Polizeibericht. Zwischen drei Kindern soll es zunächst im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Michelsbergstraße zu einem Streit gekommen. Zwei der Kinder seien die Treppe hinabgerannt. Ein Fünfjähriger habe sich über das Geländer gebeugt, das Gleichgewicht verloren und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst in einer Ulmer Klinik gebracht. (AZ)