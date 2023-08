Polizeieinsatz am Galgenberg: Mann sitzt nach bewaffnetem Überfall in Haft

Mit vorgehaltener Schreckschusswaffe wollte ein Mann erst ein Auto klauen. Während seiner Flucht bedrohte er eine Seniorin. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Ein 34-Jähriger sitzt nach einem versuchten bewaffneten Raubüberall in Untersuchungshaft. Am Freitag soll der Mann in Ulm versucht haben, das Auto eines 61-Jährigen zu stehlen - und zwar unter Androhung von Waffengewalt.

Bewaffneter Räuber bedroht 88-Jährige in Ulm

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei flüchtete der Verdächtige nach dem versuchten Raub in Richtung Kargweg. Anschließend gelangte er durch eine offene Terrassentür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort soll er noch eine 88-jährige Bewohnerin mit seiner Schreckschusswaffe bedroht haben. Die Frau flüchtete aus ihrer Wohnung und blieb unverletzt. Kurze Zeit später nahm die Polizei den Mann in einem Garten widerstandslos fest.

Polizeieinsatz in Ulm: Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Mann am Samstag dem Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. (AZ)