Nach vielen Querelen: An Ostern gastiert Circus Krone in Ulm

Plus Erfolg hatte Circus Krone, der gegen die Stadt Ulm klagte. Das von ihr verhängte Wildtierverbot wurde kassiert. Jetzt ist klar, wann die Münchner in die Friedrichsau kommen.

Die Hängepartie geht schon seit Jahren: Eigentlich hätte der Circus Krone, der nach eigenen Angaben der größte Zirkus der Welt, schon im April 2020 nach Ulm kommen sollen. Gegen das Wildtierverbot wurde 2019 erfolgreich geklagt, dann Corona. Jetzt ist die Bahn frei.