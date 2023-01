Nach zehn Jahren: Literaturwoche Donau wird nicht fortgesetzt

Plus Kulturmacher in der Region spüren die Nachwehen der Corona-Pandemie noch immer. Florian L. Arnold und Rasmus Schöll geben nun ihr Literaturfestival auf.

Die Nachricht kam überraschend: Florian L. Arnold und Rasmus Schöll verkündeten in dieser Woche das Aus für ihre Literaturwoche Donau nach zehn Jahren. Wenn Florian Arnold über die intensiven und existenziellen Diskussionen über die Frage der Fortführung oder das Ende des ehrenamtlich geführten Literaturfestivals spricht, klingt Traurigkeit in seiner Stimme. Aber das Spenden- und Drittmittelaufkommen war immer geringer geworden, das Festival mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr zu stemmen.