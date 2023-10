Nachfolger für Salamander: Only eröffnet neuen Laden in der Hirschstraße

Das Salamander-Schuhgeschäft an der Eckte Hirschstraße / Pfauengasse hat einen Nachmieter. Und der ist ein alter Bekannter.

Im Dezember vergangenen Jahres schickte der Schuhkonzern Ara seine Einzelhandelstochter Salamander in die Insolvenz. Eine Umstrukturierung per Schutzschirmverfahren ging schief, in diesem Sommer gingen die Lichter im Neubau an der Ecke Hirschstraße/Pfauengasse aus.

Der neue Mieter ist Only. Die Marke gehört zur dänischen Bestseller-Gruppe. Dass Only kommt, ist bereits auf den Schaufensterscheiben zu lesen. Per QR-Code geht es direkt zu den Stellenanzeigen. Viele Stellen sind offenbar noch zu haben: vom Store-Manager bis zu Aushilfen.

Only gibt es in Ulm und Neu-Ulm

Innerhalb der dänischen Bestseller-Gruppe ist Only offenbar aktuell das Konzept, das in Deutschland am stärksten expandiert. Weitere, bereits in der Region vertretende Marken der Dänen sind Jack & Jones und Vero Moda. Bei der Eröffnung des neuen Ladens handelt es sich aber gar nicht um eine Expansion, sondern eine Verbesserung der Lage. Only ist bereits in Ulm in den Sedelhöfen sowie Münsterplatz 44 vertreten. Der Laden am Münsterplatz schließt jedoch, wie dort zu erfahren ist. Zudem ist Only in der Neu-Ulm Glacis-Galerie vertreten.

Der Neubau an der Ecke zur Pfauengasse wurde 2014 leicht auf die Fußgängerzone versetzt, um die Kurve der Hirschstraße vom Bahnhof kommend gen Münster architektonisch aufzuwerten und besser zu gliedern.

