Nachfolger gefunden: Im Café Tröglen werden künftig Luxusuhren verkauft

Plus Wer zwischen Stuttgart und Augsburg Uhren von Rolex oder Patek Philippe kaufen will, muss zu Juwelier Scheuble nach Ulm. Der zieht nun um.

Die überdimensionale Kaffeetasse am Giebel des Gebäudes am Münsterplatz 5 hat künftig keine Hinweisfunktion mehr: Denn Heißgetränke werden hier nicht mehr verkauft, dafür besonders edle Uhren.