Nächste Baustelle für Ulm: Verkehrsbehinderungen an Stuttgarter und Heidenheimer Straße

Die Stadt Ulm kündigt die nächste Baustelle an: Von Sonntag, 17. August, bis Freitag, 12. September 2025, wird im Bereich Heidenheimer Straße / Stuttgarter Straße gebaut. Grund sind Arbeiten an einer Wasserleitung, Schachtsanierungen und der Umbau einer Verkehrsinsel. Die Arbeiten sind Teil einer koordinierten Maßnahme mehrerer Leitungsträger und der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Während dieser Zeit sind beide Straßen im Knotenpunktbereich voneinander getrennt.

In der Stuttgarter Straße gilt stadtauswärts bis zur Einmündung Eythstraße eine Einbahnregelung. Die Zufahrt ist nur über die Karlstraße oder über den Bypass von der Heidenheimer Straße möglich. Wer aus nördlicher Richtung kommt, wird über den Berliner Ring umgeleitet. In der Heidenheimer Straße bleibt die Durchfahrt in beide Richtungen möglich. Eine Engstelle wird hier durch eine provisorische Ampel geregelt.

So wird der Verkehr ab dem 17. August im Bereich der Stuttgarter und Heidenheimer Straße in Ulm geführt. Foto: Stadt Ulm

Während der Bauphase kann aus der Innenstadt kommend nicht von der Heidenheimer Straße in die Stuttgarter Straße abgebogen werden. Ebenso ist das Abbiegen von der Stuttgarter Straße in die Heidenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Fahrbahndecke in der gesamten Stuttgarter Straße in Ulm wird erneuert

Direkt im Anschluss beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der gesamten Stuttgarter Straße. In Kalenderwoche 38 oder 39 (ab 15. September) wird zunächst für eine Woche der Abschnitt zwischen Eythstraße und Kaserne zur Einbahnstraße. Der genaue Starttermin hängt von der ausführenden Firma ab.

Von Montag, 29. September, bis Freitag, 10. Oktober, ist der Abschnitt zwischen Heidenheimer Straße und Eythstraße voll gesperrt. Zwischen Eythstraße und Kaserne gilt in diesem Zeitraum eine Einbahnstraßenregelung. Im nördlichen Teil der Stuttgarter Straße wird auf der Ostseite gearbeitet, der Verkehr kann dort jedoch in beide Richtungen fließen.

Ab Freitag, 10. Oktober, folgen die Arbeiten im nördlichen Abschnitt auf der Westseite. Aufgrund der dort vorhandenen zusätzlichen Fahrspuren kann in beiden Richtungen jeweils mindestens eine Fahrspur offen bleiben.

Bauarbeiten dienen auch der Ertüchtigung für die Umleitung während der B10-Baustelle

Sowohl die Umgestaltung des Knotenpunkts Heidenheimer Straße / Stuttgarter Straße als auch die Deckenerneuerung der gesamten Stuttgarter Straße sind Bestandteil der vorbereitenden Maßnahmen zur Ertüchtigung der Umleitungsstrecken für die B10. Ab Ende November 2025 werden diese Umleitungen im Zuge weiterer Bauarbeiten auf der B10 eine zentrale Rolle im Verkehrsnetz übernehmen.