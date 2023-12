Nächtliche Schlägerei in der Ulmer Fußgängerzone

In der Ulmer Bahnhofstraße fliegen die Fäuste. Warum ist auch der Polizei nicht klar.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Ulm zu einer Auseinandersetzung in der Ulmer Bahnhofstraße.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen Unbekannte aus einer Gruppe von etwa fünf bis zehn Personen auf die drei Männer im Alter zwischen 22 und 37 ein. Die wurden dabei leicht verletzt. Die unbekannten Angreifer gingen flüchtig. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)