Nahverkehr: Gibt es bald eine neue kostenlose Buslinie in Ulm?

Die Problemlage: Der Verkehr soll aus der Innenstadt, aber die Geschäfte nicht leiden. Eine kostenlose "Ringlinie" könnte aus Sicht der FDP die Lösung sein.

Die FDP-Fraktion hat jüngst einen Antrag zu einer Innenstadt-Ringlinie im öffentlichen Nahverkehr gestellt. Eine Umsetzung wäre eine Revolution.

Ein Lösungsweg, der, so der Fraktionschef Erik Wischmann, dem Ulmer Anspruch als moderne, digitale Stadt entspreche.

Diese Innenstadt-Ringlinie soll als Shuttlebus kreisförmig den Innenstadtring (Friedrich-Ebert-Straße–Olgastraße–Frauenstraße–Neue Straße) befahren und die vorhandenen Haltestationen entlang der Strecke bedienen, eventuell ergänzt um zusätzliche Bedarfshalte.

Die Fraktion schlägt vor, dass dieses Mobilitätsangebot für die Benutzenden kostenfrei zur Verfügung gestellt wird – es soll also kein Ticket nötig sein. Durch diese Einfachheit solle ein „Hop on/Hop off“-Erlebnis entstehen. Der Bus soll mit möglichst hoher Taktung regelmäßig dieselbe Strecke befahren, um einen möglichst bequemen Transport von einem „Ende“ der Innenstadt zum anderen zu ermöglichen. Die eingesetzten Fahrzeuge sollten genügend Platz für die Mitnahme von Gepäck beziehungsweise Einkäufen, Kinderwagen, Rollstühlen, Gehwagen und Ähnlichem bieten.

Parksuch-Verkehr könnte mit Shuttle demnach reduziert werden

Die Einführung einer solchen Ringlinie würde aus Sicht der Fraktion nicht nur zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt beitragen. Gerade ein Umparken zwischen den Parkhäusern oder sonstiger Parksuch-Verkehr könnte reduziert werden. So könnte ein Besuchender, der etwa am Bahnhof parkt oder mit dem Zug ankommt, zu Fuß entlang der Einkaufsstraßen bis zur Frauenstraße bummeln und dann dort ohne große Wartezeit mit den Einkäufen bequem die Rückfahrt zum Bahnhof antreten. Das vorhandene ÖPNV-Netz decke diesen Bedarf nicht ab.

Das Ulmer Image mit moderner Technik stärken

Im Sinne des Ulmer Images als moderne Stadt schlägt die FDP weiter vor, dass diese Innenstadt-Ringlinie als Pilotprojekt ein autonom fahrendes und elektrisch betriebenes Verkehrsangebot sein soll. Durch ein solches fortschrittliches Mobilitätskonzept könne also nicht nur die Verkehrsbelastung in der Ulmer Innenstadt, sondern auch die Attraktivität der Stadt Ulm erheblich gesteigert werden.

Auch wenn heute ein autonom fahrendes Fahrzeug auf einer stark befahrenen Straße noch schwierig in der Realisierung ist, werde diese Art von ÖPNV in Zukunft ein wesentlicher Pfeiler der Verkehrswende sein, da nur so – vor allem in Hinblick auf den zunehmenden Mangel an Personal – ein attraktives Angebot mit hoher Taktrate zu vertretbaren Kosten realisierbar ist. Ulm solle hier Vorreiter sein und biete dafür die besten Voraussetzungen.

Um die mögliche Innovationsförderung eines solchen Pilotprojektes vollends auszuschöpfen, schlägt die FDP zudem vor, dieses Projekt in der Kooperation mit einer Forschungseinrichtung – beispielsweise mit der Universität Ulm – zu realisieren. (AZ)