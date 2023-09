Ulm/Nersingen

vor 32 Min.

Innovation made in Straß: So entstand Ulms erster digitaler Supermarkt

In der Daimlerstraße 35 im Ulmer Donautal – direkt neben Uzin Utz – entsteht der erste volldigitale Supermarkt. Die Hülle steht schon, "Shop & Go" soll ab Ende September 24/7 geöffnet sein.

Plus Rund um die Uhr bargeldlos einkaufen: Im Donautal eröffnet Ulms erster digitaler Supermarkt. Betreiber ist der Juniorchef der Straßer Metzgerei Klein. Entworfen wurde die Anlage von einer Firma in der Nachbarschaft.

Von Michael Kroha

Noch sind keine Artikel in Ulms ersten digitalen Supermarkt zu haben. Die Anlage ist noch nicht in Betrieb, es fehlt der Stromanschluss. Spätestens am Montag, 25. September, soll es aber so weit sein. Dann sollen in dem sieben auf drei Meter großen Kasten vor dem Gelände der Firma Uzin Utz in der Daimlerstraße 35 bis zu 450 Produkte verfügbar sein. Per Klick am Touchscreen und rund um die Uhr. Hinter dem Projekt steckt die Iniative Donautal Connect. Betreiber und Investor der Anlage ist jedoch Josef Georg Klein, der Juniorchef der gleichnamigen Metzgerei aus Nersingen-Straß. "Angefangen hat alles aus einer Laune heraus", sagt der 25-Jährige.

Als der Metzgermeister in Augsburg seinen Betriebswirt machte, habe er für seine Abschlussarbeit in Sachen Innovationsmanagement sich ein Thema aussuchen müssen. So sei er auf die Idee gekommen, für die Metzgerei eine Art Verpackungsmaschine in Kombination mit einem Selbstbedienungssupermarkt ins Leben zu rufen. Ursprünglich sei angedacht gewesen, dass Kunden dort hineingehen können. Vor dem Einkauf wird die Bankkarte gescannt, beim Verlassen automatisch abgebucht. Das Problem aber: die Öffnungszeiten. Weil die Metzgerei in einem Mischgebiet liegt, hätte man nicht rund um die Uhr hineinlaufen können. "Das rentiert sich für uns nicht", sagt Klein. Folglich wurde der Plan abgeändert. Seit Ende 2020 versorgt nun schon ein Roboter Kunden in Straß mit Fleischwaren, rund um die Uhr.

