Tag der offenen Moschee auch in Straß und Ulm: Das ist geboten

Der diesjährige Tag der offenen Moschee am Tag der Deutschen Einheit unter diesem Zeichen: "Knappe Ressourcen – große Verantwortung".

Moscheen sind nicht nur Gebetsstätten, sondern auch Orte der Bildung, Begegnung und Sensibilisierung, an denen Menschen heute und in Zukunft zusammenfinden. Beim diesjährigen Motto des Tages der offenen Moschee (TOM) am Montag, 3. Oktober, von 11 bis 15.30 Uhr geht es daher um das Bewusstsein für ein nachhaltiges und klimagerechtes Leben.

In Ulm findet der diesjährige TOM in der islamischen Gemeinschaft der Bosniaken im Auchertwiesenweg 21 in Ulm statt. Gästen werde die Tradition der Bosniaken, die seit Jahrhunderten inmitten von Europa in Bosnien und Herzegowina leben, nähergebracht. Gäste haben die Möglichkeit, an Moscheeführungen teilzunehmen und ein Mittagsgebet mitzuerleben. Für das leibliche Wohl wird gesorgt – mit bosnischem Häppchen.

DITIB kommuniziert kein Programm für Moschee in Straß

Auch die Moschee in Straß ist dabei. In der Römer Straße 41–43 steht die Kanuni Sultan Süleyman Moschee. Zumindest steht die Moschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) auf einer veröffentlichten Liste. Ein Programm zum TOM wurde allerdings nicht kommuniziert. (AZ)