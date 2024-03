Ulm/Nersingen

Ulms erstem digitalen Supermarkt droht das Aus: Neuer Betreiber gesucht

Karl-Heinz Raguse von der Initiative Donautal Connect spricht bei der feierlichen Inbetriebnahme von Ulms ersten digitalen Supermarkt in Ulm.

Plus Kein halbes Jahr nach dem Start von "Dein Emma" im Donautal ist beim Noch-Betreiber Ernüchterung eingekehrt. Metzgermeister Klein will die Anlage so schnell wie möglich loswerden.

Von Michael Kroha

Seit mehr als 160 Tagen steht im Industriegebiet im Ulmer Donautal der erste digitale Supermarkt der Region. Er nennt sich "Dein Emma". Ohne Personal können dort Produkte für den täglichen Bedarf gekauft werden. Zumindest aktuell noch. Denn Betreiber Josef Georg Klein will davon eigentlich schon gar nichts mehr wissen. Geht es nach ihm, hätte er die Anlage lieber gestern als morgen los. "Ich habe damit längst abgeschlossen", sagt er. Der Junior-Chef der gleichnamigen Metzgerei aus Nersingen-Straß fühlt sich ein Stück weit über den Tisch gezogen.

Der grau-grüne Kasten nahe der Dieselstraße 35 war bei seiner offiziellen Inbetriebnahme als große Innovation gelobt worden. Von "Highlight im Industriegebiet" und "Musteranlage für den Wirtschaftsraum" war die Rede. Zur feierlichen Eröffnung im vergangenen September war gekommen, was in Ulm und insbesondere im Donautal Rang und Namen hat. Darunter Gunter Czisch, damals noch Ulms Oberbürgermeister, sowie Andreas Burkhardt, Teva-Chef für Deutschland und Österreich. Beide gönnten sich bei einem Vorführ-Einkauf für die Medien einen Landjäger. Der aber blieb stecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

