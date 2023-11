Ulm

vor 50 Min.

Neu im "König Wilhelm": Illertisser Gastromoen servieren schwäbische Klassiker

Plus Seit fast 100 Jahren gibt es die Wirtschaft in der Ulmer Oststadt. Das Konzept der Familie Zabel aus Illertissen verspricht hausgemachte, schwäbische Gerichte.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Schwäbische Küche in gemütlich-bodenständigem Ambiente: Es gibt ein neues Restaurant in der Ulmer Oststadt. Mit der Familie Zabel ziehen schwäbische Spezialitäten zurück in die Traditionswirtschaft "König Wilhelm" in der Heidenheimer Straße. Die Zabels haben bisher die Camper Lounge auf dem Illertisser Campingplatz betrieben. Für den Neustart in Ulm packen alle mit an, denn: "Gastronomie geht nur als Familie."

Vater Andreas kümmert sich gerade noch um das neue Kassensystem, Mutter Cornelia und Sohn Christian reiben Spätzle und schälen Kartoffeln in der Restaurantküche. Tochter Johanna ist zurzeit im Mutterschutz, hält der Familie trotzdem mit buchhalterischen Themen den Rücken frei. Das Ladenlokal, das die vergangenen fünf Jahre von einem italienischen Restaurant gepachtet wurde, haben Zabels frisch gestrichen und renoviert. "Bald 100 Jahre gibt es den Laden schon", sagt Andreas Zabel. Das alte Flair wollte er belassen. Lampen und Vorhänge sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen