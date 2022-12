Ulm/Neu-Ulm

20 Jahre Donaubüro: Ulm und Neu-Ulm gehen voran

Plus Die Donau verbindet Ulm und Neu-Ulm mit der Welt. Die beiden Städten engagieren sich für die Zusammenarbeit der Donauländer - in 20 Jahren haben sie viel erreicht.

Amsterdam, London, Los Angeles, Neu-Ulm - wie sich Neu-Ulm in diese Auflistung internationaler Großstädte verirrt hat, ist eine berechtigte Frage. Die Antwort hat auch etwas mit einem Jubiläum zu tun, das in diesem Jahr gefeiert wurde. All diese Städte sind Mitglied im "Pact of free cities" - ein Zusammenschluss von Städten, deren Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sich explizit für demokratische Werte aussprechen. Neu-Ulm und Ulm erhielten wegen ihres jahrzehntelangen Engagements für die Zusammenarbeit der Donauländer eine Einladung in den exklusiven Kreis, in dem sie zugegebenermaßen tatsächlich zu den kleinsten und unbekanntesten Städten gehören.

