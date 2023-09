Bilanz nach drei Monaten Kulturpass: So kommt das Angebot im Raum Ulm an

18-Jährige bekommen mit dem Kulturpass 200 Euro, die sie für Konzerte, Theaterbesuche oder Bücher ausgeben können. Eine gute Sache, an der jedoch nachgebessert werden muss.

Seit drei Monaten können sich junge Menschen, die in Deutschland leben und in diesem Jahr 18 werden, für den Kulturpass registrieren. Mit diesem Angebot der Bundesregierung, eingeführt auf Initiative der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, erhalten sie ein Budget von 200 Euro zum Herunterladen, das sie für Eintrittstickets zu Kulturveranstaltungen und Museen, für Bücher, CDs, Kinokarten und anderes nutzen können. Welche Erfahrungen machen die Anbieter? Wie wird das Angebot genützt?

Von bisher drei über den Kulturpass verkauften Tickets für Roxy-Veranstaltungen weiß Henning Reinholz, Pressesprecher des Kulturzentrums. Ganz genau von drei plus x, denn eventuell könnten auch Eintrittskarten über die Onlineplattform Eventim gekauft worden sein, worauf das Roxy keinen Daten-Zugriff hat. Reinholz sieht den Kulturpass mit gemischten Gefühlen. "Es ist eine gute Sache, und es geht in die richtige Richtung", sagt er. In die Richtung der Kulturförderung nämlich, in eine Verstärkung der Nachfrage. Nachbessern müsse die Politik beim Kulturpass aber unbedingt, denn das Verfahren sei zu kompliziert - nicht nur bei der Registrierung selbst.

Das macht den Kulturpass im Landkreis so kompliziert

Ein 18-Jähriger, der das Budget zum Beispiel für Eintrittskarten für eine der 147 für das Portal angebotenen Roxy-Veranstaltungen buchen will, muss zweimal an den Veranstaltungsort kommen: zum Abholen der Tickets, die in diesem Fall vor der Veranstaltung abgeholt werden müssen, und natürlich ein zweites Mal für die Veranstaltung selbst. Die Karten in den Minuten vor Veranstaltungsbeginn abzuholen, sei nicht möglich, denn kommt der junge Erwachsene dann nicht zur gebuchten Veranstaltung, bleibe der Veranstalter auf den Kosten sitzen, berichtet Reinholz.

Auch für den Veranstalter ist das Angebot kompliziert. "Wir müssen jede Veranstaltung händisch eintragen", erklärt Reinholz. Das dauert, und viele kleinere Kulturanbieter haben nicht das Personal für diese Vorgänge. "Da sind die großen Anbieter eindeutig im Vorteil." Reinholz selbst vermutet, dass viele registrierte 18-Jährige das Budget für kostenträchtige Festivals wie "Rock am Ring" oder für ein teures Konzert einsetzen. Tatsächlich wird auf der Homepage von "Rock am Ring" für den Kauf von Tickets über das Kulturpass-Budget geworben, und auch Eventim erklärt auf der Homepage, wie man das Kulturpass-Guthaben für Tickets einlösen kann.

Viele Jugendlicheim Landkreis kaufen mit dem Kulturpass Bücher

Anna Kalmbach, Ladenleiterin der Ulmer Aegis-Buchhandlung, erlebt es inzwischen häufiger, dass 18-Jährige über das Kulturpass-Guthaben Bücher kaufen. Wie ihr die jungen Käuferinnen und Käufer öfter berichten, sei die Registrierung noch etwas kompliziert. "Aber wer einmal ein Buch bei uns über den Kulturpass gekauft hat, kommt auch wieder." Soweit sie wisse, sagt Anna Kalmbach, sei der Buchkauf seit dem Kulturpass-Start die häufigste Weise, das geschenkte 200 Euro-Budget einzusetzen.

Auch beim Neu-Ulmer Kino Dietrich-Theater kauften schon 18-Jährige mit dem Kulturpass Eintrittskarten für Filme, mussten aber an der Kasse auch schon darauf hingewiesen werden, dass der Kulturpass nur für sie selbst, nicht aber für Freunde eingesetzt werden darf, und dass man damit nur Tickets, nicht aber Popcorn kaufen könne. Ansonsten aber laufe es problemlos, war an der Kinokasse zu erfahren.