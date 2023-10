Ulm/Neu-Ulm

17:15 Uhr

85.000 Badewannen: So funktioniert der neue Trinkwasser-Speicher in Ulm

Plus Von außen wie eine riesige metallerne Blase, innen hohe Ingenieurskunst: Der Hochbehälter der SWU auf dem Kuhberg beinhaltet raffinierte technische Details.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm unterhalten als lokaler Trinkwasserversorger insgesamt zehn Hochbehälter. Der wichtigste befindet sich auf dem Kuhberg am Ende des Grimmelfinger Wegs. Altersbedingt wurde er nun durch einen Neubau ersetzt. Zwei Drittel aller Ulmer Haushalte hängen an diesem Groß-Tropf. Am Samstag wurde er nach dreijähriger Bauzeit in Betrieb genommen.

Die rundliche Fassadenform und die Verkleidung aus geriffeltem Cortenstahl, der eine rostfarbene Optik ausbildet, geben dem neuen Funktionsgebäude ein markantes Gesicht. Wie SWU-Geschäftsführer Klaus Eder bei einem kleinen Festakt berichtete, hatte der Gestaltungsbeirat der Stadt ein kritisches Auge auf die Pläne geworfen. Denn auch ein Hochbehälter, zumal an gut einsehbarer Stelle, soll schließlich "etwas hermachen". Neu-Ulm setzte in diesem Sinne bereits vor über 100 Jahren mit dem örtlichen Wasserturm ein besonderes Ausrufezeichen.

