87-Jährige glaubt Betrügern: Bankmitarbeiter verhindern Schlimmeres

In Ulm und Neu-Ulm versuchten Betrüger bei mehreren Personen, mit ihren hinterlistigen Maschen erfolgreich zu sein. In einem Fall verhindern Bankmitarbeiter Schlimmeres.

Dank aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte am Mittwoch verhindert werden, dass eine 87-Jährige aus Ulm Opfer von Betrügern wurde. Es war an dem Tag nicht der einzige Betrugsversuch in der Region.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt die 87-Jährige zur Mittagszeit einen Anruf. Der unbekannte Anrufer teilte mit, dass eine Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätte. Um eine sofortige Haftstrafe abzuwenden, müsse nun eine Kaution bezahlt werden.

87-Jährige will Geld bei ihrer Bank in Ulm abheben

Die Frau schenkte dem Anrufer Glauben und wollte bei ihrer Bank Geld abheben. Aufmerksame Bankmitarbeiter schöpften Verdacht und stellten den Kontakt zu der vermeintlich betroffenen Angehörigen her. So konnte der Betrugsversuch aufgeklärt werden und es kam zu keinem Schaden.

Insgesamt registrierte die Polizei am Mittwoch in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Göppingen 14 weitere Anrufe von Betrügern. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

Polizei registriert auch Betrugsversuche in Neu-Ulm

Auch in Neu-Ulm kam es zu drei Betrugsversuchen. In zwei Fällen wurden die Betroffenen mittels des Messengerdienstes WhatsApp kontaktiert. In den Nachrichten wurde suggeriert, dass es sich bei der Nachrichtenschreiberin um die eigene Tochter handeln soll. Diese sei in einer Notlage und würde deshalb schnell Geld benötigen. Beide kontaktierten Personen erkannten den Betrug. In einem Fall, weil sich die Tochter anderweitig bei ihrer Mutter meldete. Somit kam es zu keinerlei Überweisung von Geldbeträgen.

In einem weiteren Fall erhielt eine 62-Jährige einen sogenannten "Schockanruf". Die Anruferin gab sich zunächst weinend als ihre Tochter aus. Dabei erklärte sie, dass sie wohl einen schweren Unfall verursacht hätte. Daraufhin wurde das Gespräch durch die angebliche Tochter an eine männliche Person übergeben. Diese gab sich dann als Beamter der Kriminalpolizei aus.

Nachdem durch den Anrufer bemerkt wurde, dass sich eine weitere Person bei der Angerufenen befindet, wurde aufgelegt. Es kam zu keinen weiteren Kontaktaufnahmen. Auch hierbei kam es somit zu keiner Übergabe von Geldbeträgen. (AZ)