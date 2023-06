Ulm/Neu-Ulm

Abrakadabra: Magier Zimmer gewinnt Prozess und fordert Schadensersatz

Plus Groß ist die Erleichterung beim preisgekrönten Zauberkünstler Florian Zimmer über die Abweisung der Klage des Michael Ecker. Über sein Verhalten nach dem Prozess kann er nur noch schmunzeln.

Von Oliver Helmstädter

Die Erleichterung ist an Florian Zimmers Stimme zu hören. "Ich bin froh, dass es vorbei ist." Und noch glücklicher ist der Magier darüber, dass der Plan des Ex-Promi-Managers Michael Ecker nicht aufgegangen ist: Mit offenkundigen Lügengeschichten und einer Erpressermasche - so sieht es Zimmer - an Geld zu kommen.

"Es war mir wichtig, dass aufgeklärt wird, dass ich niemanden um seine Provision gebracht habe", sagt Zimmer. "Und wir haben nicht zugelassen, dass uns jemand mit einer Lügengeschichte erpresst."

