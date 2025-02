AfD-Kundgebung und Gegendemo am Samstag in Ulm und Neu-Ulm

In Ulm und Neu-Ulm ist am Samstag wieder mit einem größeren Polizeiaufgebot zu rechnen. Die AfD Neu-Ulm hat zu einer „Wahlkampf-Abschlusskundgebung“ auf dem Petrusplatz aufgerufen. Zeitgleich und bereits Stunden zuvor kommt es zu einer Gegendemonstration.

Auftreten werden bei dem AfD-Event der Organisator und vom Verfassungsschutz beobachtete Landtagsabgeordnete Franz Schmid, der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Rainer Rothfuß sowie die beiden Direktkandidaten der rechten Partei aus Ulm und Neu-Ulm, Daniel Rottmann und Gerd Mannes. „Es ist Zeit für Deutschland! Es ist Zeit für einen echten Wandel! Alle Mutbürger sind aufgerufen, auf den Petrusplatz zu kommen!“, so Schmid. Los geht es laut ihm um 15 Uhr. Angemeldet ist die Versammlung laut Polizei bis 18 Uhr.

Demo durch Ulm und Neu-Ulm, organisiert vom Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“

Bereits ab 10.30 Uhr startet am Bahnhofsvorplatz in Ulm eine Demonstration unter dem Motto „Antifaschismus sind wir alle!“, organisiert vom Bündnis „Klare Kante gegen Rechts“. Der Demo-Zug verläuft vom Bahnhofsvorplatz über den Ulmer Marktplatz bis zum Petrusplatz in Neu-Ulm und wieder zurück zum Marktplatz. Ende ist hier laut Polizei um 12 Uhr.

Die AfD wird an diesem Samstag wieder auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt mit einem Stand vertreten sein. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Ab 14.30 Uhr organisiert das Antifaschistische KoordinationsKollektiv Ulm (AKKU) nach eigenen Angaben eine Gegenkundgebung auf dem Petrusplatz in Hör- und Sichtweite der AfD-Veranstaltung. „Sie wollen ihren Wahlkampfabschluss feiern. Ein Wahlkampf der von rassistischen Lügen und Menschenfeindlichkeit geprägt war. Immer wieder wurden furchtbare Ereignisse instrumentalisiert, teils gegen den expliziten Willen der Betroffenen. Ob Magdeburg, Aschaffenburg oder zuletzt München“, so AKKU-Sprecher Matthias Schelkle. „Wir sagen: Es gibt nichts zu feiern! Dieser unverhohlenen Menschenverachtung gilt es sich entgegenzustellen.“ Kundgebungsende ist hier 16.30 Uhr.

Die Polizei will bei den jeweiligen Veranstaltungen mit entsprechenden Kräften vor Ort sein. Bereits vor zwei Wochen war es zu einer Demonstration gegen Rechts wegen einer Querdenker-Kundgebung auf dem Johannesplatz gekommen. Die Versammlungen nach Polizeiangaben friedlich.