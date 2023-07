Aktivist nach Klima-Protest an Adenauerbrücke erneut in Polizeigewahrsam

Das SEK beendete ihre Klima-Protestaktion an der Adenauerbrücke. Danach erhielten die Kletterer einen Platzverweis. Doch einer hielt sich nicht daran.

Nach der Kletteraktion am Dienstag auf eine Schilderbrücke an der Adenauerbrücke in Ulm ist einer der beteiligten Klima-Aktivisten erneut in Polizeigewahrsam gekommen. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die beiden 22 Jahre alten Personen seien, nachdem sie vom SEK heruntergeholt wurden, auf eine Dienststelle der Polizei gebracht worden. Dort seien ihre Personalien aufgenommen worden. Zudem seien der Frau und dem Mann ein Platzverweis für die gesamte Ulmer Innenstadt erteilt worden. Gegen 17 Uhr seien sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Einer der beiden soll später auf der Klima-Demo auf dem Münsterplatz von der Polizei angetroffen worden sein. Weil jene Person damit gegen den erteilten Platzverweis verstoßen habe, wurde er erneut, bis circa 21 Uhr in Gewahrsam genommen.

Nach nicht angemeldeten Protestaktion wird gegen beide Kletterer wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Die Einsatzkosten für Polizei samt SEK und Feuerwehr sollen ihnen in Rechnung gestellt werden.

Ein Sprecher der Aktivisten-Gruppierung hatte zunächst mitgeteilt, dass die Frau 16 Jahre und der Mann 20 Jahre alt gewesen seien. Er würde sie aber nicht kennen. Das Alter wurde ihm von anderen mitgeteilt. Laut Personalienfeststellung durch die Polizei sind die beiden Kletterer jeweils 22 Jahre alt. (krom)