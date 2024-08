Aktueller Sucheinsatz auf der Donau: Person wohl im Wasser gesichtet

In Ulm und Neu-Ulm läuft aktuell auf der Donau im Bereich zwischen Gänstorbrücke und Herdbrücke ein größerer Sucheinsatz von Polizei und Rettungskräften. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei am heutigen Freitag (2. August) gegen 17.15 Uhr per Notruf gemeldet worden, dass sich eine Person im Wasser aufhalten soll. In der Folge seien die Einsatzkräfte alarmiert worden. Vermutet wird ein Unfall, so der Polizeisprecher. Gegen 17.45 Uhr waren jedoch noch keine näheren Erkenntnisse in Erfahrung zu bringen. (thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.