Alkoholisierter Jaguar-Fahrer flieht vergeblich vor Polizei

Ausgesprochen aggressiv hat ein Autofahrer auf eine Polizeikontrolle reagiert. Das könnte ihn teuer zu stehen kommen.

Erst war er zu schnell unterwegs, dann versuchte er vor der Polizei zu fliehen und wurde bei der Kontrolle ausfallend. Jetzt hat der Autofahrer eine Menge Ärger am Hals.

Nach Darstellung der Polizei bemerkte eine Streife am Samstagmorgen gegen sieben Uhr einen Jaguar, der mit deutlich mehr als den erlaubten 20 Stundenkilometern in Ulm durch die Neue Straße fuhr. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, um das Fahrzeug zu kontrollieren, flüchtete der Fahrer in Richtung Neu-Ulm. Zunächst missachtete er sämtliche Anhaltezeichen der Polizei. Er konnte erst auf Höhe des Augsburger-Tor-Platzes in Neu-Ulm angehalten werden. Die Polizei musste hierzu das eigene Fahrzeug quer vor den Flüchtenden stellen. Während der Kontrolle reagierte der Fahrer äußerst aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Zudem bespuckte und beleidigte er die Polizisten aus Ulm und Neu-Ulm. Da der Fahrer offensichtlich unter Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. Das könnte teuer für ihn werden. (AZ)