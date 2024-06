Ulm/Neu-Ulm

13:02 Uhr

Am Ulmer Münsterplatz gibt's bald einen Ticketshop

In der Touristen-Info in Ulm gibt es Souvenirs und Infos. Und bald soll es auch Tickest geben.

Plus Nachdem der Eintrittskartenverkauf in der Ulmer Neuen Mitte geschlossen hat, soll jetzt Ersatz her: in der Touristeninfo im Stadthaus.

Von Oliver Helmstädter

Seit Anfang des Jahres ist das Service-Center in der Neuen Mitte in der Neuen Straße geschlossen. Einher mit der Schließung des Service-Center ging das Aus für den Kartenverkauf namens Ulmtickets. Weil das Kritik hervorrief, ist nun ein neuer Ticketshop geplant.

Der soll noch in diesem Sommer innerhalb der bestehenden Touristen-Information im Stadthaus am Münsterplatz eröffnen. Dafür verantwortlich ist die " Ulm/ Neu-Ulm Touristik" (UNT), die dazu vom Aufsichtsrat, dessen Vorsitzender gerade der Ulmer OB Martin Ansbacher ist, verpflichtet wurde.

