Ulm/Neu-Ulm

18:09 Uhr

Am Wochenende gibt es viel gute Musik für den Guten Zweck

Plus Vesperkirche, Orgelsanierung, Musikstipendien: Die Kulturschaffenden in der Region setzen sich für viele Dinge ein. Gleich drei besondere Benefizkonzerte stehen dieses Wochenende an.

Von Dagmar Hub

Wer gerne gute Musik hört und dabei auch noch Gutes tun möchte, hat dazu in den nächsten Tagen reichlich Gelegenheit. Gleich drei ganz unterschiedliche Benefizkonzerte stehen an. Den Reigen der guten Musik für einen guten Zweck startet der A-Cappella-Chor Choriosity in der Ulmer Pauluskirche am 15. Juni.

Der Lions-Club Ulm/ Neu-Ulm ist Veranstalter des Konzerts, bei dem zeitgenössischen Arrangements und Popsongs erklingen werden. Ziel das um 19 Uhr beginnenden Benefizkonzerts ist es, Geld zu sammeln, damit die Ulmer Vesperkirche in der Pauluskirche weiter betrieben und sogar ausgebaut werden kann.

