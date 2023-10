Auch in New Ulm in den USA gibt es ein Oktoberfest

Im fernen Minnesota pflegen Menschen aus Ulm und Neu-Ulm nach Jahren der Zwangspause wieder die Bande zur US-amerikanischen Partnerstadt.

Angeführt von der Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Ulms Erstem Bürgermeister Martin Bendel hat eine zwölfköpfige Delegation aus dem Stadtrat der beiden Städte, der hiesigen Lions- und Rotary-Clubs die Stadt New Ulm im amerikanischen Bundesstaat Minnesota besucht.

Das ist New Ulm 1 / 3 Zurück Vorwärts Gegründet wurde New Ulm im Jahr 1855 von deutschen Auswanderern. Sie gaben dem Ort den Namen “New Ulm” in Anlehnung an Ulm, das mehr als siebentausend Kilometer entfernt ist. New Ulm gehört zum Brown County und ist Sitz der County-Verwaltung. Die Stadt hat gut 14.000 Einwohner.

New Ulm wird auch die Stadt mit " Charm and Tradition " genannt und ist bekannt als Christmas City, da der Ort jedes Jahr weihnachtlich geschmückt wird. Die Stadt ist Sitz des römisch-katholischen Bistums New Ulm. Als Gründer von New Ulm gilt Wilhelm Pfänder, der aus Württemberg stammte und in Heilbronn und Ulm lebte, wo er sich als Turner engagierte. 1846 gründete er mit anderen die TSG Ulm 1846.

Das Wahrzeichen der Stadt ist das Hermann Heights Monument, ein Denkmal im Zentrum der Stadt. Es ist dem in Deutschland im Teutoburger Wald bei Detmold stehenden Hermannsdenkmal nachempfunden. Das Oktoberfest wird hier am ersten und zweiten Wochenende im Oktober an zwei verschiedenen Plätzen gefeiert mit Essen, Musik und Unterhaltung nach deutscher (bayerischer) Tradition. (AZ)

Berichtet wird von zahlreichen, unvergesslichen Eindrücken, die mitgenommen wurden. Und alte wie neue Freundschaften seien gepflegt worden. So das Fazit der Gruppe am Ende der Reise, die vom 5. bis 10. Oktober in den Mittleren Westen der USA führte.

Das machten die Ulmer und Neu-Ulmer in New Ulm

Doch von vorne: Geplant gewesen war die Reise eigentlich bereits für 2020 anlässlich des Feuerwehr-Jubiläums in der 14.000-Einwohner-Stadt am Minnesota-River. Doch dann kam Corona. Drei Jahre später wurde der Freundschaftsbesuch nun nachgeholt, bei dem es vor allem darum ging, die Kontakte auf kommunaler Ebene zu stärken, untereinander Erfahrungen auszutauschen und ganz nebenbei auch für das Hans-Joohs-Exchange-Programm zu werben.

Das Programm ermöglicht es seit 1988 jedes Jahr zwei jungen Leuten -je ein junger Erwachsener aus Ulm/ Neu-Ulm, einer aus New Ulm-, für drei Monate im jeweils anderen Land berufliche Erfahrungen zu sammeln. Von Beginn an haben die Rotary- und die Lionsclubs in den drei Städten den Austausch tatkräftig und mit viel persönlichem Einsatz unterstützt. Gelegenheit auch, sich persönlich zu bedanken.

Stadtkapelle Neu-Ulm war auch da

New Ulms "OB", Mayor Kathleen L. Baker, begrüßte die Ulmer/Neu-Ulmer Gruppe im Rathaus und lud ein, das örtliche Oktoberfest und die dazu gehörende Parade durch die Stadt zu besuchen. Musikalisch mitgestaltet wurde das New Ulm Oktoberfest in diesem Jahr von der Stadtkapelle Neu-Ulm, die mit Musikern der Stadtkapelle Ulm in die USA gereist war - heimische Klänge also für die Ulmer/Neu-Ulmer Rathaus-Delegation und Bier von der ortsansässigen Schell Brewery, die ebenfalls besichtigt wurde.

Obligatorisch war auch der Besuch des Hermann Heights Monuments und anderer Sehenswürdigkeiten. "Wir durften eine beeindruckende Kleinstadt kennenlernen. Beeindruckend nicht nur wegen der großartigen Landschaft, der Kornkammer der USA. Beeindruckt haben uns insbesondere die Menschen, die wir in New Ulm kennenlernen durften - ihre große Herzlichkeit, ihre Lebensfreude und ihre Lebenseinstellung zwischen historischem Bewusstsein und zukunftsgerichteter Entwicklung", so OB Albsteiger und der Ulmer Kollege Bendel unisono, die damit die Stimmung in der Reisegruppe beschrieben. (AZ)