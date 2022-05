Autoreifen und Müll illegal im Wald entsorgt

Ein Zeuge hat Müll und mehrere Autoreifen auf einer Lichtung entdeckt. Die Polizei ermittelt gegen einen Mann aus dem Raum Neu-Ulm.

Unrat ist in den vergangenen Tagen in einem Waldstück bei Ulm-Ermingen entsorgt worden. Im Verdacht steht ein Mann aus dem Raum Neu-Ulm.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Zeuge am Sonntag den Müll und mehrere Autoreifen auf einer Lichtung in der Arnegger Straße. In dem Müll fand der Zeuge Hinweise auf einen Verursacher aus dem Raum Neu-Ulm und meldete dies der Polizei. Die nahm Ermittlungen auf. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen und für die Entsorgungskosten aufkommen. (AZ)