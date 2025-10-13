Autorennen mit über 100 km/h durch Ulm: Polizei stellt Auto und Führerschein sicher

Nach einem mutmaßlichen Autorennen durch Ulm hat die Polizei das Auto sowie den Führerschein eines Beteiligten sichergestellt. Nach Angaben der Ermittler waren beide Fahrzeuge mit mehr als 100 km/h durch Ulm gerast.

Die Polizei hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag verschiedene Örtlichkeiten im Ulmer Stadtgebiet überwacht, an denen sich häufig Poser treffen. Gegen 1.20 Uhr seien in der Blaubeurer Straße ein BMW 1er und ein Seat beobachtet worden, wie sie sich in Richtung Stadtmitte ein Rennen geliefert haben sollen. Mehrmals hätten sie nebeneinander fahrend stark beschleunigt, heißt es im Polizeibericht. Es seien Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h erreicht worden. Verkehrsbedingt hätte das Rennen erst in der Olgastraße gestoppt werden können, so die Polizei weiter.

Der 18-jährige Fahrer des BMWs habe im Anschluss zu Fuß seinen Heimweg antreten können: Sein Auto und sein Führerschein wurden sichergestellt. Die Fahrerin des Seats sei zu Hause in Neu-Ulm angetroffen worden. Wie alt die Frau ist und ob ihr auch das Auto oder der Führerschein beschlagnahmt wurde, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion nicht sagen. (AZ)