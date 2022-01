Ulm/Neu-Ulm

Autorin von Lilli Langohr leitet nun den Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm

Die Räume des Kinderschutzbunds Ulm/Neu-Ulm in der Olgastraße. Der Verein hat in Kathrin Schulthess eine neue Vorsitzende.

Plus 2021 musste der Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm aus Kapazitätsgründen 120 Kinder abweisen. Auf welche Projekte die neue Vorsitzende Kathrin Schulthess nun setzt.

Von Dagmar Hub

Kathrin Schulthess war in der Region bislang schon keine Unbekannte: Die 64-jährige, eigentlich Archäologin von Beruf, ist Autorin der beliebten Reihe der Lilli-Langohr-Kinderbücher und schrieb unter anderem einen Kinderführer übers Ulmer Münster, und sie arbeitete vor der Pandemie in Ulm viel als Gästeführerin. Seit Dezember engagiert sie sich als Vorsitzende des Ortsverbandes des Kinderschutzbundes Ulm/ Neu-Ulm. Ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement ist ihr gerade jetzt in der Zeit der Pandemie sehr wichtig.

