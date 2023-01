Bei Massenschlägerei in Ulm fallen Schüsse

Zur "Klärung" eines Streits treffen sich zwei Männer. Doch diese waren nicht alleine gekommen, die Sache eskaliert.

Zu einer Massenschlägerei bei der auch Schüsse gefallen sein sollen, ist es in Ulm gekommen. Den Hintergrund erklärt die Polizei so: Ein 17-Jähriger war im Laufe des Tages in einem Fitnessstudio in Neu-Ulm mit einem anderen jungen Mann in Streit geraten. Zur Klärung der Sache wollte man sich am Freitagabend am Eselsberg treffen.

30 Personen attackierten die beiden Geschädigten in Ulm

Der 17-Jährige und sein 20-jähriger Freund trafen demnach tatsächlich bei der Adalbert-Stifter-Schule auf zwei Männer. Doch diese waren nicht allein gekommen. Plötzlich stürmten aus den Büschen bis zu 30 Personen und attackierten die beiden Geschädigten mit mitgebrachten Gegenständen. Auch Schüsse seien gefallen. Beide flüchteten in ihr in der Nähe abgestelltes Auto und setzten kurz nach 23 Uhr einen Notruf ab. Die Polizei rückte mit starken Kräften an.

Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Landfriedensbruchs

Erste Erkenntnisse zu den bereits flüchtigen Schlägern konnten erlangt werden. Eine umfangreiche Spurensicherung wurde durchgeführt. Die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falles des Landfriedensbruchs wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Der 17-Jährige musste seine Verletzungen in der Klinik versorgen lassen. Zum Hintergrund der Szene, in der sich die Gewalttaten abspielten, macht die Polizei keine Angaben. (AZ)