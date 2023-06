Bund bezahlt Behelfsbrücke für Radler und Fußgänger

Während des Neubaus der Adenauerbrücke über die Donau kann der Fußgängersteg zwischen Ulm und Neu-Ulm nicht genutzt werden. Nun ist klar: Es wird Ersatz geben.

Während die marode Adenauerbrücke abgerissen und neu errichtet wird, muss der auch von Radfahrenden genutzte Fußgängersteg über die Donau gesperrt werden. Er endet mitten im Baufeld, eine Nutzung wäre zu gefährlich. In beiden Städten hatte sich Protest geregt, weil eine wichtige Querung ersatzlos wegzufallen drohte. Nun hat das Staatliche Bauamt Krumbach eine Lösung präsentiert.

Amtsleiter Alexander Leis verwies in einer gemeinsamen Sitzung des Neu-Ulmer Stadtrats und des Ulmer Gemeinderats am Freitag auf Zahlen, die die Stadt Ulm vorgelegt hatte. Demnach ist der bisherige Plan, den Fuß- und Radverkehr über die Eisenbahnbrücke umzuleiten, riskant. Es sei nicht sicher, ob die Brücke und ihre Anbindungen den zusätzlichen Verkehr aufnehmen können, immerhin gehe es um 3000 Querungen am Tag. Angesichts der zusätzlichen Kosten und Eingriffe in die Landschaft seien Untersuchungen nötig gewesen. "Wir können ihnen mitteilen, dass wir die Behelfsbrücke im Rahmen des Verfahrens mit bauen werden", sagte Leis. Sie werde mit etwa 3,5 Metern etwas breiter sein als der bestehende Steg. Über die genaue Gestaltung entscheide die Baufirma, die Kosten trage der Bund. Die Behelfsbrücke soll südlich des Orange Campus über die Donau führen. Wenn die neue Adenauerbrücke fertiggestellt ist, kann der gewohnte Steg wieder genutzt werden.