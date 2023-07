Ulm/Neu-Ulm

Bus und Tram sind bei der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm wieder kostenlos

Zwei Straßenbahnen an der Haltestelle Justizgebäude. In der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm ist der Nahverkehr diesmal wieder gratis.

Plus Im Vorjahr hatten Besucherinnen und Besucher erstmals bezahlen müssen, dafür gab es Kritik. Nun scheitert ein anderer Plan. Was sich bei der Mobilität noch tut.

Bei der Neuauflage der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2022 nach den Corona-Jahren mussten Besucherinnen und Besucher erstmals Fahrscheine für die Öffentlichen kaufen – obwohl der Aktionstag stets auch dazu genutzt wurde, für Mobilität ohne eigenes Autos zu werben. Bei der diesjährigen Kulturnacht am 16. September gilt das Angebot wieder. Auch ein weiterer Aktionstag findet wieder statt. Die Stadt Ulm hatte noch weiterführende Pläne, doch die darf sie nicht umsetzen.

Torsten Fisch, Leiter der Ulmer Abteilung Mobilität, berichtete, dass der ticketfreie Aktionstag diesmal wieder möglich ist. Im Vorjahr hatte insbesondere die Ulmer SPD deutliche Kritik daran geäußert, dass Gäste Fahrscheine kaufen müssen. Sie setzt sich bis heute dafür ein, dass Bus und Bahn in der Innenstadt grundsätzlich ohne Fahrkarte genutzt werden dürfen – so wie es zwischen April 2019 und Dezember 2021 möglich war. Die Kulturnacht fällt also wieder mit dem Aktionstag "Ohne Auto mobil" des Verkehrsverbunds Ding zusammen. Auch der Green Parking Day findet wieder parallel statt. Dabei soll beispielhaft gezeigt werden, wie menschenfreundlich und vielfältig Parkplätze genutzt werden könnten, wenn dort keine Fahrzeuge abgestellt würden. Fisch verriet, dass die Stadt am liebsten eine gesamte Mobilitätswoche veranstaltet hätte, in der probehalber auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 gelten sollte.

