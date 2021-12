Ulm/Neu-Ulm

Corona-Mutante Omikron ist im Ulmer Uniklinikum angekommen

Plus Nachdem im Alb-Donau-Kreis und Ulm die Omikron-Variante nachgewiesen wurde, gibt es jetzt auch einen Fall im Uniklinikum. Wie sieht es im Kreis Neu-Ulm aus?

Von Oliver Helmstädter

Am Universitätsklinikum in Ulm wurde jetzt die Corona-Variante Omicron in einer Patientenprobe nachgewiesen. Wie die Klinik auf Anfrage der Redaktion mitteilt, wurde die Infektion nach einer Reise entdeckt, sodass davon auszugehen sei, dass diese auch im Ausland eingefangen wurde. Die Virologen am Ulmer Uniklinikum können bislang keine Häufung von Fällen ("Infektionscluster") erkennen. Wörtlich heißt es: "Aber bei der hohen Ansteckungsfähigkeit des Virus wird dies sicher in kurzer Zeit der Fall sein." Über die Schwere des Verlaufs der Krankheit macht das Uniklinikum keine Angaben.

