Corona-Proteste in Ulm: Gegendemonstranten holen Impfgegner auf die Bühne

Plus Bei der zweiten Demonstration gegen die "Spaziergänger" am Montagabend darf auch jemand sprechen, der die Impfung ablehnt. Seine Argumente überzeugen die Impfgegner-Gegner nicht.

Die Ulmer Demonstrationen gegen die "Spaziergänge" gehen in die zweite Runde: Wie bereits am vergangenen Freitag versammeln sich die Gegner der Corona-Maßnahmen-Gegner auf dem Münsterplatz, während diese durch die Straßen ziehen. Beide Veranstaltungen zählen weit weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer als die Freitagsausgaben. Noch ein Unterschied: Die Impfgegner-Gegner holen einen Impfgegner zum Dialog auf die Bühne.