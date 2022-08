Ulm/Neu-Ulm

vor 48 Min.

Darum geht es beim Treffen von Söder und Kretschmann in Ulm und Neu-Ulm

Lokal Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg trafen sich zuletzt in der Corona-Krise in der Doppelstadt. Nun ist eine gemeinsame Strategie das Ziel.

Grüner Wasserstoff aus Kanada soll Deutschland künftig helfen, klimaneutral zu werden. Unter dem Druck des Ukraine-Krieges und der aktuellen Energie-Krise reisten Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Nordamerika, um eine langfristige Zusammenarbeit für die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff zu vereinbaren. Dabei gibt es Experten für die Technologie auch in der Region rund um Ulm, zum Beispiel im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW). Die Vorgänge der Bundesregierung will man dort nicht kommentieren, stattdessen freut man sich auf hohen Besuch am Montag: Die Ministerpräsidenten Söder (Bayern) und Kretschmann (Baden-Württemberg) treffen sich zu "Energiegesprächen" in Neu-Ulm, mit einem Abstecher am Eselsberg. Das Ziel: eine gemeinsame Strategie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen