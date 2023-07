Das ist neu oder anders beim Schwörwochenende 2023 in Ulm und Neu-Ulm

Alle Jahre wieder halten die Feiertage rund um das Nabada am Schwörmontag die Sicherheitskräfte in Atem. Die Tradition ist die gleiche, doch vieles auch anders.

Nachdem sich Ulms Neue Mitte, als Übergangsbereich vom Marktplatz auf den Münsterplatz, in den vergangenen Jahren als ein weiteres Ballungszentrum am Schwörmontag etabliert hat, wird die Neue Straße nun erstmals für den Autoverkehr gesperrt.

Sperre in Ulm am Schwörmontag

Und zwar zwischen Glöcklerstraße und Donaustraße von 18 bis 1 Uhr in der Nacht. "Es kann hier zu gefährlichen Situationen von Leuten in Festlaune und dem Autoverkehr kommen", sagt Ulms OB Gunter Czisch bei der Vorstellung des diesjährigen Konzepts für das Schwörwochenende. Czisch betonte die zentrale Bedeutung von solchen Fragen der Sicherheit rund um den Schwörmontag. Diese riesengroße Feier mit tausenden Menschen auf der Donau und noch mehr beim Feiern, sei keine Selbstverständlichkeit.

"Diese Tradition ist mit Gefahren verbunden", so Czisch. Um für die Zukunft Einschränkungen zu vermeiden, appelliert Czisch an die teilnehmenden Menschen, sich an Regeln zu halten. Dazu gehöre auch, dass sich Nabada-Gruppen innerhalb absprechen, wer wann die Donau verlässt. Nur so könnten aufwendige Suchen nach vermeintlich in der Donau vermissten Menschen vermieden werden. Eine solche - letztlich unnötige Aktion - habe im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt. In diese Kategorie gehören auch die unter dem Motto "Monster-Party? Aber sicher!" verteilten Flyer und aufgehängten Plakate, die für notwendige Regeln sensibilisieren sollen.

Die Schwörfeier findet am Schwörmontag wieder um 12 Uhr ihren Höhepunkt. Czisch wird schwören "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein." Foto: Alexander Kaya

Ulm zählt dieses Jahr die Menschenmasse am Schwörmontag

Aus Sicherheitsgründen ist eine Zählung der Menschenmasse dieses Jahr ein Thema: Nachdem in den vergangenen Jahren die Besucherzahlen auf Schätzungen basierten, sollen jetzt mit modernster Technik handfeste Zahlen auf den Tisch. Dafür verteilt die Stadtverwaltung zahlreiche Sensoren, die am Schwörmontag im Rahmen eines wissenschaftlichen Feldversuchs unter Nutzung des schnellen Mobilfunkstandards 5G zum Einsatz kommen. Anhand von Daten solle die Rettungskette verbessert werden. "Wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert", so Czisch.

Schwörmontag 2023: So läuft das Nabada dieses Jahr ab

Auch für die feuchtfröhlichen Nabader gibt es Neuigkeiten: Es gibt in diesem Jahr zusätzliche Ausstiegsmöglichkeiten in Ulm und Neu-Ulm. In Rücksprache mit den Sicherheitskräften sei deutlich geworden, dass das Sinn mache. Denn viele Nabader wollten in der maximal 18 Grad warmen Donau nicht bis in die Au schwimmen, sodass es aus Sicherheitsgründen sinnvoll sei, zusätzliche Schwimmplattformen als Ausstiegshilfen bereitzustellen. In Ulm nach dem Donauturm und an der SSV-Bucht und in Neu-Ulm nach der Gänstorbrücke, am Landratsamt und kurz vor dem Donausteg. An den Einstiegsstellen - vor der Illerbrücke (Wiblingen) - seien in Zusammenarbeit mit einem Landwirt zusätzliche Parkplätze entstanden. Durch diese Entzerrung, so die Hoffnung, könne der Verkehr und insbesondere der ÖPNV, ungehindert verkehren. Neuer Service: Pumpstationen (auch am Donaubad) samt Kompressoren, um Schlauchboote aufpumpen zu können.

Der Bindertanz: zuletzt 2019 aufgeführt. Foto: Alexander Kaya

Der Bindertanz wird nach vier Jahren wieder in Ulm aufgeführt

Czisch betonte bei aller Freude über die Feste die Bedeutung des Festlichen. "Das zeichnet die Stadt aus, das macht die Stadt authentisch", so Czisch über die traditionellen Bestandteile der Schwörfeierlichkeiten. Nur alle vier Jahre findet der Ulmer Bindertanz statt, dessen Tradition bis ins Jahr 1551 zurückreicht. Dieses Jahr ist es an 13 verschiedenen Örtlichkeiten von 16. Juli bis 24. Juli wieder soweit. Der Höhepunkt: am Schwörmontag um 11 Uhr im Rahmen der Schwörfeier auf dem Weinhof. Anders als sonst: Das Schwörkonzert findet nicht im Münster statt, sondern am Samstag, 22. Juli, in der Pauluskirche. Der Grund: Aufgrund Sanierungsarbeiten am Mittelschiff sind Teile des Münsters gesperrt.

Auch in Neu-Ulm wird am Schwörwochenende gefeiert

Auch in Neu-Ulm wird gefeiert. Und zwar nicht nur die Lichterserenade (ab etwa 22 Uhr) auf der Donau am Samstag vor dem Schwörmontag. Auf der Donauinsel, dem Schwal in Neu-Ulm startet das "Schwörwochenfest" bereits am Freitag, 21. Juli. Los geht um 17.30 Uhr eine Rockparty mit "Root 66". Am Samstag, 22. Juli, spielt um 17 Uhr die Coverband United Dance Band. Am Sonntag, 23. Juli, geht's um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und den Heusteig Musikanten weiter. Um 18 folgt "Partysound" mit Albfetza. Am Schwömontag läuft auf dem Schwal um 12 Uhr der Nabada-Partysound gefolgt von der Band Besenkracher.

Auf dem Petrusplatz wird am Schwörmontag die Feier von "Wir in Neu-Ulm" organisiert. Ab 18 Uhr spielt die Coverband Black Betty aus Pfaffenhofen Rock und Partymusik. Ab 21.30 Uhr bietet dann Funk that Soul, "Rhythm and Groove".





Die Fantastischen Vier kennen den Ulmer Münsterplatz: Ihr Auftritt 2015. Foto: Alexander Kaya



Fanta4 und Leony auf dem Ulmer Münsterplatz

Klar, auch in Ulm wird auf beinah allen Plätzen gefeiert: Am größten auf dem Münsterplatz am Sonntag, 23. Juli, mit den Fantastischen Vier und am Schwörmontag kommt Leony bei freiem Eintritt. Vorher spielt der geborene Ulmer Florian Weiss. Einlass: etwa 16.30 Uhr.