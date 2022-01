Das neue Jahr startete mit Frühlingstemperaturen

Schnee? Fehlanzeige. Kälte? Fehlanzeige. Sonne Ja! Frühlingshafte Temperaturen? Ja! Zum Jahresanfang wurden die Menschen auch in Ulm und Neu-Ulm und in der gesamten Region mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen verwöhnt. Sehr viele Menschen genossen das Wetter und begannen das neue Jahr im Freien, so wie hier an der Donau in Ulm.