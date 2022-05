Für 4,5 Millionen Euro: Das hat das neue DLRG-Rettungszentrum zu bieten

Beinbewegung: In der Regel beginnt man beim Schwimmenlernen mit der richtigen Beinbewegung. Denn sie macht einen Großteil des Vortriebs aus. Die Technik lässt sich auch ohne Wasser im Sitzen trainieren. Dazu streckt das Kind die Beine vor sich aus, zieht sie dann in Richtung Bauch heran, die Fersen am Po, die Knie sollen dabei vom Bauch weggestreckt sein. Beim Wiederausstrecken grätscht das Kind die Beine in V-Form und schließt am Ende die Beine wieder. Ist der Ablauf trainiert, kann man die Übungen ans Wasser verlagern: Die Beine sind im Wasser, Bauch und Oberkörper liegen auf dem Beckenrand. Später kann man die Bewegung komplett ins Wasser verlagern.