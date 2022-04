Das Schlecker-Comeback steht bevor – auch in Neu-Ulm und Ulm

Das einst im Alb-Donau-Kreis beheimatete Drogerieimperium kehrt zurück: Doch der Sitz des neuen Unternehmens ist weit weg von Ulm - regionale Filialen soll es aber geben.

Als das österreichische Unternehmen Kitz-Venture Ende vergangenen Jahres ankündigte, den bekannten Namen "Schlecker" wieder auferstehen zu lassen, machte das Schlagzeilen. Zumal in einer Pressemitteilung die Rede vom "größten Angriff in der Geschichte des europäischen Handels" war. Nun wurden konkrete Schritte veröffentlicht.

In angeblicher "Rekordzeit" wurde für Schlecker+ eine Firmenzentrale gefunden, inklusive Logistikzentrum, sowie Verträge für 39 Filialen in Deutschland und Österreich abgeschlossen. Parallel dazu sei der Aufbau einer "einzigartigen und innovativen Technologie-Plattform" erfolgt, die einen "konkurrenzlosen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz" verspreche.

Der Selfmade-Millionär Patrick Landrock wird in einer Mitteilung über den grünen Klee gelobt: Er beweise wie schon oft sein "untrügliches Gespür für Marktbedürfnisse und Unternehmertum". So habe er mit seiner Kitz-Venture in den vergangenen Jahren eine einzigartige Erfolgsstory schreiben können, die in einer "Rekordbilanz" für das vergangene Geschäftsjahr mündete: 2021 erzielte das Unternehmen demnach bei Umsatzerlösen von über elf Millionen Euro einen Bilanzgewinn von mehr als fünf Millionen Euro.

Schlecker will an seine Kunden am selben Tag liefern

Mit Schlecker lasse Landrock nun einen Handelsriesen entstehen, der mit einem innovativen Konzept im gesamten europäischen Raum einzigartig sein werde. Herzstück ist demnach eine neuartige Technologie-Plattform, welche sowohl Online-Shops, Filialen wie auch Direktlieferprozesse steuern wird. Daran angeschlossen sei ein vollautomatisiertes und mit Robotern gesteuertes Klein- und Großteilelager. "Das kann in dieser Größe und Umsetzung kein Mitbewerber bieten und wird uns einen enormen Vorsprung garantieren", so Patrick Landrock. "Damit kommen wir unserem Ziel, signifikante Marktanteile zu gewinnen und Marktführer zu werden, rasch näher."

Investor Landrock spricht von einem Einhorn

Mittlerweile sei ein Investor von dem innovativen Konzept überzeugt worden. Landrock: "Es konnten schon 150 Millionen Euro auf Basis einer 1,5 Milliarden-Euro-Bewertung als Wandeldarlehen abgeschlossen werden." Schlecker ist damit von Beginn an ein begehrtes "Einhorn". Ein Einhorn bezeichnet ein Start-up-Unternehmen mit einer Marktbewertung, vor einem Börsengang oder einem Exit, von über einer Milliarde US-Dollar.

Trotz dieser Aussichten und der Tatsache, dass es sich bei Kitz-Venture um ein österreichisches Unternehmen handelt, stieß Patrick Landrock auf wenig Engagement seitens der heimischen Politik, die Unternehmenszentrale im eigenen Land zu errichten. "Wir sind dabei, ein Milliardenunternehmen aufzubauen mit Hunderten Arbeitsplätzen, langfristig sprechen wir sogar von Tausenden", so Landrock, "die Politik hier hat aber die Tragweite einer solchen Firmenansiedlung nie erkannt." Eine Anfrage an das Wirtschaftsministerium des Alpenstaats sei unbeantwortet geblieben.

Im Gegensatz dazu haben sich in Deutschland viele Städte für eine Ansiedlung stark gemacht. So wird auch das Headquarter der "Schlecker+ GmbH", so der vollständige neue Name, nun in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, errichtet. Von Beginn an werden 250 Personen in der Zentrale beschäftigt sein, 160 Arbeitsplätze im Bereich Verwaltung, Einkauf, Kundenservice, Innovation und Entwicklung sowie 90 Arbeitsplätze im Bereich Logistik geschaffen. Klar ist damit: Mit dem früher in Ehingen vor den Toren Ulms beheimateten Unternehmen hat Schlecker nur noch den Namen gemein.

32 Filialen in Deutschland geplant - auch in Ulm und Neu-Ulm

Im ersten Schritt seien sieben Filialen in Österreich und 32 in Deutschland geplant. In den nächsten Jahren werde aber auch das Filialnetz massiv ausgebaut werden. Sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm soll es je eine Filiale geben. Details nennt das Unternehmen auf Anfrage nicht. Der Weg zu alter Größe ist lang: Schlecker war ein Unternehmen mit rund 6,55 Milliarden Euro Jahresumsatz und beschäftigte europaweit rund 47.000 Mitarbeiter, es war somit das größte Drogeriemarktunternehmen Europas. Allein in Deutschland gab es 8000 Filialen. Der frühere Sitz des Unternehmens war Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Im ehemaligen Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen wird jetzt geimpft. Die wegen Untreue und Insolvenzverschleppung verurteilten Kinder des Drogerie-Gründers Anton Schlecker sind vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Die Größe der Startflächen beträgt eine Fläche von 2000 bis 2500 Quadratmetern und wird volles Drogerie- und Lebensmittelsortiment anbieten. In Planung seien aber auch bereits größere Filialen, in denen es dann auch Baumarktartikel sowie Büro- und Geschäftsbedarf geben soll. Ganz im Sinn des Konzepts sei auch die Umsetzung eines Lieferdienstes: Im jeweiligen Stadtumkreis ausgewählter Filialen wird eine Auslieferung von Online-Bestellungen innerhalb von 60 bis 90 Minuten möglich sein.

Die Eröffnung der ersten Filialen und der Start für den Online-Shop ist für den 20. Oktober dieses Jahres geplant – Patrick Landrock werde aber alles daransetzen, diesen Termin schon früher zu erreichen. (AZ/heo)