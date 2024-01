Das sind die Neujahrsbabys 2024 in Ulm und Neu-Ulm

In der Ulmer Universitäts-Frauenklinik dauert es keine Stunde, in der Neu-Ulmer Donauklinik dafür bis zum frühen Abend. Leano Noel und Nico sind die ersten Babys 2024.

Gerade einmal 56 Minuten war das neue Jahr alt, als es in der Universitäts-Frauenklinik in Ulm so weit war: Der kleine Leano Noel ist das Ulmer Neujahrsbaby 2024. Er wog bei der Geburt 2595 Gramm und ist 49 Zentimeter groß. Mehr möchten die Eltern des Neugeborenen nicht verraten, teilte Uniklinikum-Sprecherin Nina Schürer mit.

Neu-Ulmer Neujahrsbaby erblickt kurz vor 18 Uhr das Licht der Welt

In der Neu-Ulmer Donauklinik ließ sich das Neujahrsbaby 2024 ein bisschen länger Zeit. Erst um 17.56 Uhr erblickte der kleine Nico das Licht der Welt, war damit aber trotzdem schneller als das Neujahrsbaby 2023, das erst um 23.47 Uhr geboren wurde.

Das Neu-Ulmer Neujahrsbaby 2024 Nico mit Mutter Jennifer. Foto: Alexander Kaya

Nico ist das dritte Kind für Martin und Jennifer aus Lonsee und bringt 3710 Gramm auf die Waage. Es sei eine normale, glückliche Geburt in der Badewanne gewesen, teilte Edeltraud Braunwarth, die Sprecherin der Kliniken im Landkreis Neu-Ulm, am Dienstag mit. Die Eltern hätten eine entspannte und angenehme Geburt erlebt.

Der kleine Leano Noel ist das Ulmer Neujahrsbaby 2024. Foto: Uniklinik Ulm

Neujahrsbabys auch in Ulm und Memmingen

Vater Martin ist von Beruf Zimmermann, Mutter Jennifer ist derzeit nicht berufstätig. Die beiden hätten sich schon immer mehrere Kinder gewünscht, denn "eins ist keins", wie sie sagen. Für die ganze Familie sei es eine große Freude und Erleichterung, dass Nico gesund zur Welt kam. "Dieses besondere Erlebnis hat unsere Partnerschaft nochmals gestärkt", sagten die Eltern.

Milena kam zur Frühstückszeit im Memminger Klinikum zur Welt. Foto: Uwe Hirt

Pünktlich zur Frühstückszeit hat die kleine Milena am Neujahrsmorgen um 7.15 Uhr im Klinikum Memmingen das Licht der Welt erblickt. Das Memminger Neujahrsbaby bringt 3500 Gramm auf die Waage und ist 51 Zentimeter groß. Die überglücklichen Eltern Sarah Kiri und Philipp Beth kommen aus Bad Schussenried im Landkreis Biberach. (flan, AZ)