Demo in Ulm und Neu-Ulm: Fridays for Future ruft zu Klimastreik auf

Unter dem Motto "#endfossilfuels" werden die Protestierenden am Freitag ab 15 Uhr auf dem Ulmer Marktplatz zusammenkommen.

Die örtliche Gruppe von Fridays for Future (FfF) in Ulm und Neu-Ulm wird sich am kommenden Freitag, 15. September, am weltweiten Klimastreik beteiligen. Unter dem Motto "#endfossilfuels" werden die Aktivistinnen und Aktivisten ab 15 Uhr auf dem Ulmer Marktplatz zusammenkommen, um auf das "Versagen der Bundesregierung im Klimaschutz"aufmerksam zu machen. Die Veranstaltung wird mit einem Demonstrationszug durch die Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt ziehen und gegen 17 Uhr ihr Ende wieder am Marktplatz eintreffen.

Dafür steht die Bewegung Fridays for Future

Die Demonstration ist Teil der weltweiten Bewegung von Fridays for Future, die von Menschen ins Leben gerufen wurde, um auf die Notwendigkeit von Maßnahmen gegen die globale Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Der sogenannte Global Strike, der weltweit diesen Freitag in mehr als 80 Ländern stattfindet, setzt sich besonders für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen ein. (AZ)