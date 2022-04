Rechtsstreit: Der Problemfall Ulmer Bootshaus bleibt ungelöst

Plus Die schwimmende Gaststätte am Donauufer ist nur noch für private Veranstaltungen nutzbar. Das soll sich nach dem Willen des Besitzers ändern – doch es gibt ein Problem.

Das Bootshaus am Ulmer Donauufer ist eigentlich ein Schmuckstück. Die gut 2,5 Millionen Euro teure Investition von Gastronom Eberhard „Ebbo“ Riedmüller wurde 2014 in Betrieb genommen. Doch seit zwei Jahren ist das schwimmende Gasthaus nur noch geladenen Gästen von Veranstaltungen zugänglich. Zuletzt fiel das der Fraktion der Grünen im Ulmer Gemeinderat auf, die nun eine Nutzung auch für die breite Öffentlichkeit fordert.