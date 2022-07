Der Schwörmontag wird die Massen nach Ulm und Neu-Ulm locken wie selten

Nach zwei Jahren Pause rechnen die Veranstalter des Nabada wegen bester Wetteraussichten und des Neun-Euro-Tickets mit einem Rekordansturm auf den höchsten Ulmer Feiertag.

Nein, eine Maskenpflicht am Schwörmontag kommt für Ulms OB Gunter Czisch nicht infrage. Erstens gebe die Zahl der hospitalisierten Corona-Erkrankten dafür keinen Anlass und zweitens sollte eine Stadt Regeln verhängen, die sich auch durchsetzen ließen. "Und da fehlt mit der Glaube." Außerdem sollten die Besucher und Besucherinnen nun "durchschnaufen" können. Czisch ahnt, dass im Herbst neue Corona-Beschränkungen drohen. Doch vorher winkt ein möglicherweise rekordverdächtiger Schwörmontag.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Schwömontag heiß: Bis zu 35 Grad sagen sie Wetterdienste voraus. Wie immer wird das Stadtoberhaupt um 11 Uhr am Weinhof zur Bürgerschaft sprechen und kurz vor 12 Uhr schwören, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Eine Premiere wird die wohl ziemlich komplette Abwesenheit von Politikerinnen und Politikern aus dem Kreis Neu-Ulm sein. Denn die feiern gleichzeitig einen Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Kreises. "Das möchte ich nicht kommentieren", sagte Czisch erst. Und betonte wenig später bei einer Pressekonferenz, dass dies der Freundschaft keinen Abbruch tue.

75 Bilder Schwörmontag 2021: Das sind unsere Fotos vom Ulmer Festtag Foto: Alexander Kaya

Immerhin, so Czisch, hätten es die bayerischen Lokalpolitiker am Schwörmontagvormittag beim Festakt in Vöhringen vermutlich etwas kühler als die Ulmer auf dem Weinhof. Czisch appelliert an alle Besucher und Besucherinnen, an Kopfbedeckungen zu denken. Wer die Rede aus dem kühlen Zuhause verfolgen will, kann dies auf den städtischen Online-Kanälen.

14 Themenboote werden zum Nabada in Ulm erwartet

Die Abkühlung erfolgt traditionell ab 16 Uhr beim Nabada. 14 Themenboote und Kapellen schippern die Donau hinab, bevor die "wilden" Nabadenden in Schlauchboot und Co folgen. Der langjährige Nabada-Organisator Michael Schwender stellt sich auf einen etwas zähen Verlauf ein. "Die Donau ist zurzeit wie ein Baggersee." Bei Aufkommen von Ostwind drohe gar ein Nabada die Donau hinauf. Nur 40 Kubikmeter Wasser pro Stunde würde derzeit die Donau führen, das sei sehr wenig. Deswegen würden auch motorisierte Boote gegebenenfalls als Schlepper eingesetzt werden müssen.

Wie Czisch betonte, würden sämtliche "Blaulichtorganisationen" aufgrund der besonderen Bedingungen "sensibilisiert". Gerade in der Hitze könne die Verbindung von Wasser und Alkohol gefährlich werden. Das Stadtoberhaupt warnte ausdrücklich davor, von den Brücken zu springen: Die Donau messe derzeit selbst an den vermeintlich tiefen Stellen gerade einmal 80 Zentimeter.

Trotz der angekündigten Hitze ist auch Unterkühlung ein Thema. Gerade in Verbindung mit Alkohol, wie Schwender zu berichten weiß: "Wir finden jedes Jahr Menschen, die auf ihren Luftmatratzen schlafen." Die Iller, ein beliebter Wasserweg zum Ulmer Nabada, habe derzeit nämlich nur 16 Grad. Der Nabada-Organisator bittet die Führer der "wilden" Schiffe, sich genau zu merken, wie viele Mitfahrende es gebe. Denn immer wieder sinken diese Schiffe und dann sei unklar, ob Menschen vermisst werden. Als vor Jahren ein selbst gebasteltes "Wikingerschiff" sank, hätten die Rettungsschwimmer stundenlang nach Menschen gesucht. Erst später habe sich herausgestellt, dass niemand vermisst werde. Aus Sicherheitsgründen gesperrt (von Samstag, 20 Uhr bis Dienstag, 8 Uhr) wird der Berblinger-Turm. Am Schwörmontag rechnet der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund mit hoher Auslastung. Die Linien der SWU verkehren bis etwa 1 Uhr in dichterem Takt, danach können die Nachtbusse genutzt werden.

Rock am Petrus in Neu-Ulm, Lichterserenade, Toto auf dem Münsterplatz

Fester Bestandteil des Schwörwochenendes ist die Musik: Der Klassiker ist das Schwörkonzert am Samstag, 16. Juli, im Ulmer Münster. Aufgeführt wird die "Messa die Gloria" um 19 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, beginnt die Lichterserenade. Alle (Nicht-Pandemie-)Jahre wieder, heißt es am Schwörsamstag wieder "Rock am Petrus". Wie 2019 wird am Abend Rock Unlimited den Petrusplatz in Neu-Ulm beschallen. Die US-amerikanische Rockband Toto spielt am Schwörsonntag auf dem Ulmer Münsterlatz. Karten (70,40 Euro) gibt es noch.

Fischerstechen folgt nach dem Schwörwochenende

Die Festwochen sind für Ulm/Neu-Ulm nach dem Schwörmontag nicht vorbei: Das Fischerstechen, dessen Tradition ohne nennenswerte Unterbrechung bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, findet an den beiden Sonntagen 24. und 31. Juli statt. Tribünenplätze (6600 in Ulm und 5600 in Neu-Ulm) gibt es für 18 Euro pro Stück noch wenige auf Reservix, Stehplätze für neun Euro noch ausreichend, auch an den Kassen vor Ort. An beiden Tagen führt am Vormittag ein Festzug (24. Juli, 11.30 Uhr, 31. Juli, 10.30 Uhr ab Saumarkt) von Ulm über die Herdbrücke nach Neu-Ulm. Erstmals gibt es an einigen Punkten Kommentatoren, die den Besuchenden erklären, was zu sehen ist.