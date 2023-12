Deutsches Musikfest: Kunstaktion soll Ulm und Neu-Ulm verbinden

150.000 Besucher sollen 2025 zum Deutschen Musikfest kommen. Die Doppelstadt will den Gästen etwas bieten und gibt ein großes Kunstprojekt bei alten Bekannten in Auftrag.

Bis zum Deutschen Musikfest 2025, das die Städte Ulm und Neu-Ulm dann vom 29. Mai bis 1. Juni unter dem hier sehr gut passenden Motto "Musik baut Brücken" gemeinsam ausrichten werden, ist es zwar noch eine Weile hin, doch die Planungen für dieses Großereignis laufen bereits auf vollen Touren. Ein Kunstprojekt soll deutschlandweit Aufmerksamkeit erregen.

Veranstalter des Deutschen Musikfestes ist zwar die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV), doch auch die beiden Gastgeberstädte wollen einen künstlerischen Beitrag zum Fest leisten. Das lassen sie sich auch einiges kosten. 300.000 Euro, die zu zwei Dritteln von Ulm und zu einem Drittel von Neu-Ulm kommen, wollen die Schwesterstädte für das Projekt "Sound Bridges" zahlen. Verantwortlich dafür zeichnen alte Bekannte, nämlich die Künstler Christian Wittmann, Georg Zeitblom und René Liebert (wittmann/zeitblom&Liebert), die vergangenes Jahr anlässlich des Berblinger Jubiläums schon die Ulmer Stadtmauer mit einer großen audiovisuellen Installation bespielten.

Ulm und Neu-Ulm zahlen 300.000 Euro für große Kunstaktion

Dem Vorschlag der Kulturabteilungen der Städte Ulm und Neu-Ulm, dieses Event vorzubereiten, umzusetzen und dafür finanzielle Mittel in Höhe von 300.000 Euro sowie zusätzlich 15.000 Euro für die Beauftragung eines Naturschutz-Gutachters zur Verfügung zu stellen, stimmten die Mitglieder des Ulmer Kulturausschusses Kultur in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu. Dies vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats beziehungsweise der Finanzierbarkeit in den jeweiligen Haushaltsjahren.

Eine Jury hat das Projekt "Sound Bridges" von wittmann/zeitblom&Liebert als absolut geeignet angesehen, die Ausrichterstädte zu repräsentieren und für bundesweite Aufmerksamkeit zu sorgen. Wichtig war, dass das Projekt mit künstlerischen Mitteln erkennbar einen Bezug zum Motto "Musik baut Brücken" und zu den Städten Ulm und Neu-Ulm herstellt. Bei "Sound Bridges" handelt es sich um eine audiovisuelle Inszenierung, bei der Schall und Licht eine Verbindung eingehen, im übertragenen Sinn eine Brücke bauen. Die Ulmer Metzgerwiese und das Neu-Ulmer Terrassenufer vor dem Edwin Scharff-Haus werden dabei gleichermaßen bespielt, sodass die Besucher und Besucherinnen, die sich überall frei bewegen können, an beiden Seiten der Donau die Klang-Licht-Skulptur erleben können. Die akustische Brücke wird durch eine moderne Original-Komposition von wittmann/zeitblom gebildet. Dabei kommen elektronische Klänge, Textfragmente sowie eine Komposition für Chor und Orchester zusammen. Insgesamt sollen bis zu 200 Musikerinnen und Musiker dabei mitwirken. Die visuelle Inszenierung wird einerseits die musikalischen Inseln und andererseits die beiden Uferseiten miteinander verbinden.

Eine gewisse Beeinträchtigung für Flora und Fauna kann nicht ausgeschlossen werden. Sie soll unter anderem durch lokale und zeitliche Begrenzung des Events sowie Minimierung von Dauerlicht und UV-Licht so gering wie möglich gehalten werden. Und so sieht auch die Untere Naturschutzbehörde keinen Anlass für ein Verbot, auch wenn sie darauf hinweist, dass es zu Störungen streng geschützter Arten kommen wird. Deswegen wird ein Naturschutzgutachter eingebunden. Im Kulturausschuss wurden zusätzlich Sorgen ob der erwarteten Menschenmassen laut, die insbesondere auch zu "Sound Bridges" erwartet werden. Die Planer gehen aber davon aus, dass sich die Besucher einigermaßen gut auf dem großen Areal verteilen, zudem fassen wittmann/zeitblom&Liebert eine zweite Inszenierung ins Auge.

150.000 Besucher sollen zum Musikfest nach Ulm und Neu-Ulm kommen

Das Deutsche Musikfest gehört für die Blasmusiker und Spielleute zu den wichtigsten Musikfestivals. Dass es 2025 in zwei Städten, zwei Bundesländern und in Kooperation zweiter Landesverbände ausgerichtet wird, ist bisher einmalig. Auf dem Programm stehen Wettbewerbe und Konzerte, indoor sowie outdoor. Die Gesamtkosten für das Deutsche Musikfest in Ulm und Neu-Ulm werden inklusive der Sonderveranstaltung "Sound Bridges" auf knapp 740.000 Euro beziffert, von denen Ulm alleine in den Jahren 2024 und 2025 fast 500.000 Euro zu tragen hat und Neu-Ulm rund 240.000 Euro. Im Haushalt, so teilt die Stadt Ulm mit, seien die entsprechenden Mittel im kommenden Jahr vorhanden. Erwartet werden etwa 15.000 Musiker und 150.000 Besucherinnen und Besucher.