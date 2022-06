Die Fahnen des Donaufestes erstrahlen in den Farben der Ukraine

Das Donaufest rückt näher: Sichtbares Zeichen werden wieder die Fahnen sein. Diese können nach dem Fest gekauft werden – für einen guten Zweck.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Donaufest 2022 zu einer besonderen Solidaritätsgeste mit dem Donauland Ukraine bewogen.

Anstelle der bereits fertiggestellten Donaufestfahnen für das Fest 2020, wurden, aus aktuellem politischen Anlass des Krieges in der Ukraine, 650 Ukraine-Solidaritätsfahnen neu entworfen und realisiert. Auf weißen Tüchern, als Farbe des Friedens und des Waffenstillstandes, fließt die geschwungene Donau in den Farben der Ukraine – blau für den Himmel und gelb für die Getreidefelder.

"Stop war!" steht auf den Fahnen des Donaufestes

Dazu steht auf jeder Fahne „Stop war!“ und „United we stand for Ukraine“. Dazwischen stehen mehrsprachige Sinnsprüche, auch zum Teil Texte von Bürgerinnen und Bürgern, die nach einem Aufruf in der Tagespresse eingereicht wurden.

Genäht haben die 230 auf 55 Zentimeter großen Fahnen zwei, aus der Ukraine geflüchtete Schwestern – Valentina Hongalska und Victoria Halytska. Die Realisierung erfolgte durch das Donaufahnenkollektiv unter der Leitung von Ralf Milde mit Jochen Kohlenberger und Anastasia Iltsou.

Menschen sind eingeladen, am Donnerstag, 30. Juni, um 16.30 Uhr in die Messehalle 7 (Eingang Tor 2) zu kommen und beim Fahnenlauf teilzunehmen. Die Teilnehmenden können sich vor Ort registrieren, bekommen je eine Fahne zugeteilt und laufen ab 17.30 Uhr gemeinsam entlang der Donau zum Festgelände.

Die Fahnen entstanden in der Messehalle 7 – hier beginnt auch der Fahnenlauf und findet der Fahnenverkauf statt. Foto: Ralf Milde

Anschließend werden die Fahnen entlang der Donau aufgestellt und die Läufer und Läuferinnen können sich noch ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk auf dem Gelände abholen.

Die Fahnen werden in Ulm verkauft

Der Fahnenverkauf findet in der Woche nach dem Donaufest, dieses Mal auf vielfachen Wunsch am Ende der Woche, statt: am Donnerstag, 14. Juli, und am Freitag, 15. Juli, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Der Fahnenverkauf wird ebenfalls in der Messehalle 7, Eingang Tor 2 stattfinden. Geparkt werden kann unter anderem auf der großen Fläche vor den Hallen 1–3. Die Fahnen werden pro Stück für 65 Euro verkauft. Davon werden 50 Prozent für die Deckung der Unkosten verrechnet, die anderen 50 Prozent werden für die regionale Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine und für den humanitären Wiederaufbau in der Ukraine gespendet.

Alle zwei Jahre werden die Städte und Länder entlang der Donau in Ulm und Neu-Ulm vereint – zu einem sommerlichen Festival der Begegnungen mit rund 150 Veranstaltungen, die überwiegend bei freiem Eintritt angeboten werden. Auch in diesem Jahr bietet das internationale Kulturprogramm wieder ein authentisches Schaufenster der Donaukulturen. Das Herzstück ist der Markt der Donauländer in Ulm und Neu-Ulm, der am Freitag, 1. Juli, eröffnet wird. Er spiegelt die Grundidee des Internationalen Donaufestes wider, die Vielfalt der Kulturen, Musik- und Tanzformen sowie Lebensstile entlang der Donau zu vermitteln. (AZ)